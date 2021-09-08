ВИДЕО | Молодой водитель без прав пытался скрыться от полиции

Полицейские подали сигнал к остановке, но водитель его проигнорировал. Пытаясь скрыться, он неоднократно совершал в городе опасные маневры. Его скорость в населенном пункте достигала местами 127 км/ч и позже за его пределами до 140 км/ч.

Погоня закончилась тем, что водитель загнал себя в тупик, после чего даже попытался убежать, но безрезультатно.

Выяснилось, что у 19-летнего водителя не было действующих прав, за что он ранее уже наказывался. Кроме этого его отправили на экспертизу в связи с подозрением на наркотическое опьянение. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.