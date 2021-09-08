СМИ: мэр Нарвы находится в больнице в тяжелом состоянии

Как сообщает газета ”Северное побережье”, мэр Нарвы Лийметс с начала недели не работает, так как попал на скорой помощи в больницу в довольно тяжелом состоянии, и поскольку порядок замены установить не успели, то Нарвская горуправа по сути сейчас не может принимать какие бы то ни было решения.

Лийметс был избран мэром города 26 августа. За него проголосовали 19 депутатов, против были двое, остальные 10 депутатов не голосовали. Он будет занимать пост два месяца, до муниципальных выборов.

Пост мэра Нарвы с 31 декабря 2020 года по 16 августа 2021 занимала Катри Райк. 16 августа ей вынесли вотум недоверия. В повестке дня значились и выборы мэра. Кандидатом был и Лийметс, однако 16 августа в ходе тайного голосования выбрать его на пост мэра не удалось, тогда за его кандидатуру проголосовали 15 депутатов. Необходимо было набрать как минимум 16 голосов.