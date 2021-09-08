ФОТО | Возросший потребительский интерес опустошил полки в Rimi

”Нам очень жаль, что клиент оказался разочарован. Мы ежедневно следим за доступностью товаров и к подобным случаям относимся со всей серьезностью”, — прокомментировала специалист по коммуникации Rimi Катрин Батс.

Она пояснила, что на фотографии запечатлен момент смены ассортимента сыров, когда старые виды товара не были заказаны, а новые не пришли в срок. ”Мы решили проблему и в ближайшее время все должно прийти в норму”, — пообещала она.

По словам Батс, в минувшие выходные интерес клиентов был больше, чем обычно. ”Скорее всего, это было вызвано полученными пенсионными накоплениями, которые частично осели в продуктовых магазинах. К сожалению, мы не смогли предугадать такой рост интереса, поэтому какие-то прилавки действительно могли неожиданно опустеть”, — добавила Батс.