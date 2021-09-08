Меритс о невакцинированных пожилых: это похоже на самоубийство

Член научного совета Андрес Меритс считает, что для снятия ограничений охват вакцинацией среди людей старше 60 лет должен составлять как минимум 90-95%. ”Если у нас будет очень заразный вирус и слишком много людей без иммунной защиты, то больницы за короткое время заполнятся под завязку”, — сказал Меритс.

По его словам, 30% заболевших в возрасте старше 70 лет попадает в больницу и треть из них уже не выходит. ”Перспектива заразившихся пожилых людей очень плохая. Это смахивает на своего рода способ самоубийства”, — отметил вирус.

Охват в 95% среди пожилых уже удалось достигнуть Дании, где в пятницу снимаются ограничения.

Когда такое могло бы произойти у нас? Меритс спекулировать на эту тему не захотел, но все-таки отметил, что не раньше конца октября. ”Принимая во внимание то, сколько у нас вакцин, ограничения могли бы быть сняты к концу октября, но для этого надо, чтобы большая часть тех, кто оттягивает этот момент, и тех, кто скептически относится к вакцинации, взяли себя в руки и вакцинировались”.

Меритс считает, что правительство должно четко сказать, на каких условиях будут прекращены ограничения.