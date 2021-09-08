Новости Эстонии
08.09.2021, 16:11

Меритс о невакцинированных пожилых: это похоже на самоубийство

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Andres Merits
Andres Merits
Foto: Anni Õnneleid
Научный совет уже неделю обсуждает риски прекращения коронавирусных ограничений. При нынешнем охвате вакцинацией, похоже, отмена ограничений наступит не скоро, пишет Maaleht.

Член научного совета Андрес Меритс считает, что для снятия ограничений охват вакцинацией среди людей старше 60 лет должен составлять как минимум 90-95%. ”Если у нас будет очень заразный вирус и слишком много людей без иммунной защиты, то больницы за короткое время заполнятся под завязку”, — сказал Меритс.

По его словам, 30% заболевших в возрасте старше 70 лет попадает в больницу и треть из них уже не выходит. ”Перспектива заразившихся пожилых людей очень плохая. Это смахивает на своего рода способ самоубийства”, — отметил вирус.

Охват в 95% среди пожилых уже удалось достигнуть Дании, где в пятницу снимаются ограничения.

Когда такое могло бы произойти у нас? Меритс спекулировать на эту тему не захотел, но все-таки отметил, что не раньше конца октября. ”Принимая во внимание то, сколько у нас вакцин, ограничения могли бы быть сняты к концу октября, но для этого надо, чтобы большая часть тех, кто оттягивает этот момент, и тех, кто скептически относится к вакцинации, взяли себя в руки и вакцинировались”.

Меритс считает, что правительство должно четко сказать, на каких условиях будут прекращены ограничения.

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