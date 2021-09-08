В четверг между Тапа и Палдиски будут перемещаться военные колонны

Военные колонны проследуют по маршруту Тапа — Рийзипере — Палдиски — Рийзипере — Тапа (1-е, 4-е и 9-е шоссе). Скорость движения колонн ограничена 70 км/ч, в каждой из них может быть до 15 транспортных средств. Передвижение военной техники может сказаться на потоке движения, в связи с чем Силы обороны надеются на понимающее отношение водителей.

Резкое торможение перед большегрузным транспортом может спровоцировать аварию, поэтому Силы обороны просят водителей быть предельно внимательными при движении рядом с колоннами. Также во имя обеспечения безопасности военные призывают всех участников дорожного движения запастись терпением и временем.

Решение о размещении боевых групп союзников в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в связи с изменившейся обстановкой вокруг безопасности приняли на саммите НАТО в Варшаве в июне 2016 года.

Насчитывающий ныне почти тысячу человек контингент развернули в Тапа в 2017 году. В его состав попеременно входят подразделения Франции, Дании и Великобритании. Последняя осуществляет командование передовыми силами НАТО в Эстонии.