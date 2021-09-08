Количество вакантных должностей в Эстонии перевалило за 10 тысяч

Общее число вакантных и занятых должностей составило 618 314, из них наибольшая часть пришлась на сферы обрабатывающей промышленности, торговли и образования. Больше всего вакансий было в сфере оптовой и розничной торговли (1709), в образовании (1437) и в обрабатывающей промышленности (1290).

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, от общего количества должностей вакансии составили 1,7%. ”Из всех вакантных должностей 47% было в публичном секторе. Доля вакантных должностей, т.е. удельный вес вакансий в общем количестве вакантных должностей, была самой высокой в сфере информации и связи, финансовой и страховой деятельности, а самой низкой — в сфере операций с недвижимым имуществом”, — сказал он.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (75%), в том числе в Таллинне (65%), далее следуют Ида-Вируский (8,3%) и Тартуский уезды (4,9%). Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Ида-Вируском и Ярваском уездах, а самой низкой — в Пыльваском и Йыгеваском уездах.

Во втором квартале на работу было принято 44 327 и уволено 53 028 человек. Оборот рабочей силы, харатеризующий ее передвижение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), увеличился по сравнению со вторым кварталом прошлого года на 9%. ”По количеству как принятых на работу, так и уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и строительства. По инициативе работодателя уволено 12 593 работника, что составило 24% от общего количества уволившихся”, — добавил Таркиайнен.