Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария

С одной стороны, они признают, что полностью избавиться от вируса удастся вряд ли: даже если все ковидные больные до единого выздоровеют, инфекция продолжит гулять среди животных — и может мутировать там неожиданным образом.

Вкратце описав возможные варианты окончания пандемии, авторы статьи затрудняются уверенно сказать, будет ли Covid-19 представлять серьезную угрозу для здоровья в долгосрочной перспективе.

Неудивительно, что число новых случаев заражения в таких условиях продолжает стремительно расти. Статистика показывает, что мир находится на пике третьей волны пандемии: с середины июля число подтвержденных диагнозов взлетело в полтора с лишним раза (с 350 до 655 тысяч ежедневно).

Особо заразный вирусный штамм "Дельта" проник уже практически во все страны и понемногу вытесняет оттуда своих менее опасных собратьев, а что самое неприятное — нередко заражает уже переболевших или полностью привитых от Covid-19. При этом ограничительные меры по всему миру соблюдают, согласно выводам авторов статьи, все хуже.

Обе положенные дозы вакцины получил лишь каждый четвертый взрослый житель планеты — и дело не только в недоступности препаратов, но и в недоверии к ним.

В конце июля в журнале Lancet вышла статья, авторы которой — три десятка ведущих европейских ученых-медиков — размышляют о том, в каком направлении может развиваться пандемия Covid-19 в ближайшие месяцы и годы. И главный вопрос, которым задаются авторы статьи, — закончится ли пандемия хотя бы в течение трех-пяти лет?

"Более реалистичной задачей на краткосрочную перспективу" авторы называют изгнание инфекции (elimination) , то есть временное снижение числа заражений в конкретной стране до нуля за счет массовой вакцинации и строгой системы ограничительных мер — по сути, полного закрытия границ и изоляции от внешнего мира. Самый известный подобный пример на сегодняшний день — ситуация с вирусом кори. Благодаря массовой вакцинации в детском возрасте в наши дни вспышки этой болезни случаются редко и их удается относительно быстро взять под контроль.

В случае с Covid-19 на это надежды мало — а учитывая продолжающиеся мутации вируса, вариант полного избавления от него "может оказаться слишком амбициозным даже в качестве мысленного эксперимента, не говоря уже о том чтобы класть его в основу стратегии здравоохранения".

Впрочем, повторить этот успех можно лишь при одном условии. Иммунитет (как после прививки, так и после перенесенной болезни) должен быть крепким и продолжительным — так, чтобы он защищал от повторного заражения и одновременно предотвращал дальнейшую передачу инфекции.

Сценарий первый — полное искоренение (eradication). Он предусматривает, что медикам удастся окончательно стереть Covid-19 с лица Земли, как это почти полвека назад произошло с вирусом натуральной оспы.

Масштабная прививочная кампания (а в США она набирает обороты довольно быстро) дает надежду на относительно скорое возвращение к нормальной жизни, пишут авторы. "Однако на пути к ней немало препятствий: крайне неравномерная доступность вакцин, упорное нежелание прививаться, появляющиеся новые варианты вируса и глобальные волны смертоносной инфекции", — добавляют они.

С другой, очень многое зависит от того, как быстро будет найдено эффективное лекарство — не только от самой болезни, но и для борьбы с затяжной формой инфекции, более известной как как "долгий ковид".

В возможность полного искоренения инфекции также не верит профессор Норвичской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер, не принимавший участия в исследовании. Он напоминает, что упомянутая в обеих работах натуральная оспа — это вирус, который оставляет после себя стойкий — его еще называют стерилизующий — иммунитет. А иммунная защита от нового коронавируса, судя по последним данным, падает примерно вдвое уже через шесть-девять месяцев.

"В масштабах планеты вакцинированных пока очень мало, — объясняет Русской службе Би-би-си ведущий автор статьи в JAMA, профессор Брауновского университета Эли Адаши. — А это означает, что вирус может спокойно разгуливать по всему миру и мутировать сколько душе угодно".

Третий вариант эксперты считают наиболее вероятным в долгосрочной перспективе. Сейчас же, пока вакцинированных не так много, пандемия будет скорее всего развиваться по последнему сценарию.

И, наконец, четвертый сценарий — масштабное разгорание (conflagration). Этот вариант наиболее вероятен, если значительная часть населения планеты останется непривитой — будь то вследствие проблемы с доступностью вакцины, медицинских противопоказаний, низкого иммунного статуса или просто личного нежелания. В таком случае вирус продолжит стремительно распространяться — а следовательно, и мутировать.

Конечно, иногда заболевать будут и привитые — за счет снижения у них общего иммунитета, естественного падения со временем уровня антител или новых мутаций вируса. Однако большая часть населения в любой момент времени будет достаточно защищена, чтобы масштабных вспышек тяжело протекающей болезни можно было избежать.

Третий сценарий — жизнь с вирусом (cohabitation) — исходит из того, что разработанные вакцины (а скорее их будущие модификации) будут и дальше защищать лишь от тяжелого течения Covid-19 и летального исхода. В таких условиях там, где вакцинированных много, вирус перестанет представлять смертельную опасность и фактически Covid-19 превратится в сезонную простуду.

В случае в коронавирусом такого положения дел удавалось на какое-то время добиться уже нескольким странам: это Австралия , Вьетнам , Китай, Новая Зеландия и Сингапур. Как пишут авторы работы, такой вариант наиболее вероятен в том случае, если эпидемию придется держать под контролем, периодически обновляя прививку.

Кроме того, зарегистрированные на данный момент вакцины с разной степенью эффективности предотвращают тяжелое течение Covid-19, но не обязательно защищают от заражения: известно много случаев, когда заболевают полностью привитые люди. Болезнь у них протекает относительно легко или вовсе бессимптомно, но при этом они вполне могут разносить вирус, заражая окружающих.

Именно поэтому коллективный иммунитет, на который в начале пандемии так надеялось большинство ученых (а вслед за ними и политиков), в итоге оказывается недостижимым.

"Если стерилизующая защита отсутствует и вирус продолжает распространяться, вы никак не сможете защитить тех, у кого иммунитета нет, — объясняет профессор Хантер. — Они все равно заразятся, так или иначе, поэтому коллективный иммунитет тут невозможен".

"То есть искоренить вирус у нас не выйдет. Загнать его в какие-то географические рамки тоже маловероятно, — продолжает Пол Хантер. — Что же касается масштабного разгорания, этот вариант не стоит воспринимать так, как будто в какой-то момент вирус непременно страшно мутирует и решит всех нас убить. Это, по моему мнению, очень маловероятно — я бы сказал, практически невозможно".

"Скорее всего вирус станет сезонным, и мы будем периодически заражаться им на протяжении всей жизни. К такому выводу пришли уже практически все ведущие вирусологи мира", — резюмирует он.

Наперегонки с вирусом

Еще в январе журнал Nature провел опрос ученых — иммунологов, вирусологов и инфекционистов со всего мира, собрав в общей сложности более сотни экспертных мнений.

Почти 90% опрошенных придерживаются того же мнения, что и профессор Хантер: полностью уничтожить коронавирус Sars-Cov-2 (eradication) не удастся и он продолжит периодически заражать людей по всему миру. При этом дети, переболевшие в раннем возрасте, получат более крепкий иммунитет, чем взрослые, а заодно и частичную защиту от будущих мутаций вируса.