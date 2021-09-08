СМС от Департамента здоровья ставят людей в тупик: уходить в изоляцию или нет?

Пояснение департамента

*следует немедленно пройти экспресс-тест в образовательном учреждении;

результат экспресс-теста является отрицательным, а симптомы болезни отсутствуют;

*через 72 часа после близкого контакта нужно пройти ПЦР-тест (RT-PCR);

если тест дал положительный результат, нужно немедленно отправиться в самоизоляцию.

*В случае положительного результата экспресс-теста на антиген или ПЦР-теста следует связаться с семейным врачом и отправиться в домашнюю самоизоляцию. В этом случае упрощенный порядок карантина более не применяется.

*В период упрощенного карантина нельзя посещать общественные места (кино, кафе, театр и др.), участвовать в деятельности по интересам и различных мероприятиях. Это означает, что в случае близкого контакта в течение 10 дней можно посещать только детский сад или ясли, общеобразовательную школу или профессиональное учебное заведение.

*Если учащийся, не прошедший полный курс вакцинации, контактирует с больным за пределами общеобразовательной школы или профессионального учебного заведения, то он должен соблюдать карантин в обычном порядке независимо от возраста.

*Если учащийся не сдал требуемые тесты, он должен соблюдать карантин в обычном порядке.

*Если учащийся переболел COVID-19 или был вакцинирован против него, ему не нужно соблюдать карантин или проходить тестирование на коронавирус.

*Если близкий контакт с больным коронавирусной инфекцией произошел в образовательном учреждении или учреждении по работе с молодежью, необходимо как можно быстрее сообщить о нем в региональный отдел Департамента здоровья, который даст дальнейшие инструкции.