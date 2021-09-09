Возглавлявший "Команду 29" Иван Павлов покинул Россию. Что теперь будет с иском эстонского историка против ФСБ?

Летом сайт "Команды 29" был заблокирован Роскомнадзором, а во вторник его основатель Иван Павлов сообщил в своем Telegram-канале, что он вынужден покинуть страну. Сейчас он находится в Грузии.

"Запреты, которые были наложены на меня в связи с уголовным делом, постепенно сделали мою работу невозможной. Мне было запрещено пользоваться средствами связи и интернетом, общаться с подзащитным и с некоторыми коллегами. В общем, мне запретили все, без чего работа адвоката не может быть эффективной.

Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход, — пишет Павлов. — Надо отдать должное терпению наших процессуальных оппонентов, которые все эти четыре месяца ждали, не предпринимая никаких брутальных действий. Хотя была информация о более жёстком сценарий событий, который должен был закончиться арестом. Только в день вылета они выставили наружное наблюдение, караулили весь день у дома в Петербурге, ехали за мной в аэропорт, проводили до самого самолета. Но препятствовать вылету не стали, несмотря на то, что у меня был билет в один конец".

Однако историк Игорь Копытин сказал в разговоре с RusDelfi, что несмотря на то, что на Павлова оказывалось давление со стороны спецслужб, над его иском против ФСБ продолжается работа, что безусловно является риском для адвокатов. Прочитать подробнее о деле можно здесь.

Вот что пишет о "Команде 29" Русская служба BBC:

"Павлов был одним из основателей "Команды 29" — правозащитного проекта, объявившего о закрытии после того, как его сайт был заблокирован Роскомнадзором.

Юристы "Команды 29" специализировались на уголовных делах, связанных с разглашением информации, в том числе с гостайной, а также защищали обвиняемых в госизмене. В частности, Павлов и его коллега Евгений Смирнов вели дело журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.