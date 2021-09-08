Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

Погиб глава МЧС Евгений Зиничев, сообщили два источника РБК в силовых структурах. Информацию о гибели Зиничева подтвердил его коллега.

Позднее МЧС официально подтвердило гибель министра. ”С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев”, — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам одного из источников РБК, Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Съемки были во время учений для учебного фильма МЧС, сказал он. Сотрудник съемочной группы также погиб, говорит источник РБК. .

Как написала в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян, речь идет о работавшем со съемочной группой операторе. Когда он сорвался в воду, Зиничев попытался его спасти, но разбился о камень. Маргарита Симоньян подтвердила, что оператор также погиб.

Утром 8 сентября пресс-служба МЧС сообщила, что в рамках рабочего визита в Красноярский край Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части в Норильске.

Источник РБК в МЧС сообщил, что временно исполнять обязанности министра будет первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности. С 1987 года Зиничев служил в КГБ СССР, после распада Советского Союза продолжил службу в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год Зиничев был личным адъютантом Путина. В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, через год стал и.о. губернатора региона. Через два с половиной месяца он покинул пост и был назначен замдиректора ФСБ. В мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова, который ушел с поста министра на фоне пожара в кемеровском ТЦ ”Зимняя вишня”.