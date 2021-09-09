Девушка дня. Ярослава Магучих — скандал на Олимпиаде в Токио не сказался на карьере этой красавицы

В сентябре Ярослава отпразднует свой двадцатый день рождения, однако несмотря на свой юный возраст, Ярослава уже успела побывать в эпицентре скандала.

Этим летом она подверглась критике за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. Впрочем девушка заявила, что в этом снимке не было никакой политической позиции, а позже стало известно, что Зеленский наградил призеров Олимпийских игр в Токио (в том числе и Ярославу) орденами.

Поэтому давайте и мы отвлечемся от политики и полюбуемся красавицей-спортсменкой!

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