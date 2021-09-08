Скандального замглаву Таллиннского транспортного департамента сократили. Смотрите, какими провалами он запомнился

Таллинн решил реорганизовать структуру Таллиннского транспортного департамента. Вместо должности Рюйтельмаа будет создана должность руководителя отдела движения.

Талво Рюйтельмаа получил прозвище "томатный Талво" после того, как заказал несколько бригад уборщиков, чтобы очистить велодорожки от раздавленных автомобилями помидоров. Рюйтельмаа посчитал, что раздавленные помидоры делают проезжую часть скользкой и опасной для езды.

Все закончилось тем, что "в целях безопасности" автомобили заблокировали велосипедную дорожку и велосипедистам пришлось объезжать участок по проезжей части, лавируя между машинами.

В феврале же в социальных сетях начало распространяться видео того, как автомобиль наехал на пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Рюйтельмаа заявил, что водитель поворачивал с полосы, где он не должен был этого делать, но если бы пешеход был более внимательным, то инцидента не произошло. За это Рюйтельмаа вновь подвергся шквалу критики.

А в 2018 году Рюйтельмаа был обвинен в расизме, так как покрасил лицо и тело в черный цвет, что в США считается крайне оскорбительной имитацией чернокожих людей. Исторически такой грим делали актеры-комики, чтобы высмеять чернокожих. Рюйтельмаа же оправдывался тем, что вовсе не хотел изобразить негра — это был костюм шахтера. Тем не менее одну из фотографий в этом образе он подписал словом "интеграция".