Родственники погибших организуют самостоятельную экспедицию к затонувшему парому ”Эстония”

”Несмотря на то, что на протяжении десятилетий проводился целый ряд различных изысканий, они не дали достаточно исчерпывающих ответов выжившим и семьям жертв. Напротив, проведенные в последние несколько лет погружения вызвали лишь новые сомнения и вопросы, требующие серьезного исследования”, — сказал руководитель созданного этим летом целевого учреждения Mare Liberum Маргус Курм.

Бывший прокурор Эстонии Маргус Курм, возглавлявший в 2005–2009 годах эстонскую правительственную комиссию по расследованию катастрофы ”Эстонии”, выделил семь ключевых вопросов, ответы на которые хотелось бы получить в ходе экспедиции и последующего научного анализа:

По какой причине и когда именно визир отделился от судна?

Полностью ли открылась рампа перед тем, как корабль затонул?

Какие именно повреждения имеются на правом борту судна? Когда и по какой причине они возникли?

По какой причине и когда именно произошли повреждения кормы судна и переборок автомобильной палубы?

Имеют ли место другие повреждения корпуса, о которых мы не знаем?

Какие объекты находятся вокруг места катастрофы и вероятной траектории затопления судна, и как они связаны с затоплением?

Как именно различные части корабля наполнились водой?



Хотя Mare Liberum планирует частную экспедицию, цель не состоит в том, чтобы обязательно выступить против государственного расследования или опровергнуть официальные версии. ”В проведении расследования и сборе доказательств мы готовы в полной мере сотрудничать с официальными органами. Однако мы твердо убеждены в том, что анализ свидетельств и выводы должны проводиться независимо, предпочтительно несколькими международными экспертными группами. Таким образом, мы исключим, что правительства снова создадут государственную комиссию, которая предложит удовлетворяющий все стороны компромисс, но правды мы так и не узнаем”, — отметил Курм.



Экспедиция запланирована на сентябрь