ФОТО | Вице-мэр Таллинна Эха Вырк подозревается в сознательной даче ложных показаний, но должность покидать не собирается

Вырк сообщила, что Центральная криминальная полиция предъявила ей подозрение в сознательной даче ложных показаний.

"Меня как свидетеля спрашивали о телефонном разговоре с одним центристом. Согласно подозрению, в беседе упоминалось имя Юхасте. Восемь месяцев спустя я не помнила содержание разговора, поэтому сообщила полиции, что не делала звонка с подобным содержанием", — оправдывается Вырк.

В подозрении также указано, что на следующий день Вырк дала комментарии на данную тему в статье Eesti Ekspress. По ее словам, в прессе говорилось об этом и до этого.

"Мы не всегда запоминаем все разговоры, а разговоров и информации много", — добавила Вырк.

Ее также пришел поддержать мэр Таллинна Михаил Кылварт. Он сообщил, что сложившаяся ситуация не связана с работой Вырк на посту вице-мэра. Кылварт подтвердил, что Вырк останется на своем посту.

Эха Вырк добавила, что планирует участвовать в предстоящих муниципальных выборах. "Надеюсь, что люди доверяют мне и простят эту неловкую оплошность", — сказала она.