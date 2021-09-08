Этой осенью начнется ремонт тоннеля Мустакиви

”В рамках исследования состояния тоннеля стало ясно, что его конструкции, особенно те системы, которые связаны с отводом воды, находятся в гораздо более плохом состоянии, чем считалось ранее. Поэтому в рамках ”Народного бюджета” реконструировать весь тоннель в один этап не представляется возможным”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Из-за этого процесс ремонта тоннеля и процесс создания нового архитектурного решения будут проведены отдельно. В сентябре планируется объявить тендер на проведение ремонтных работ, и позже осенью выбрать архитектурное решение, которое будет затем осуществлено, чтобы создать в тоннеле более дружелюбное и привлекательное городское пространство.

”Сейчас очевидно, что большая часть торговых площадей из тоннеля в будущем исчезнет, и мы обязательно заблаговременно предупредим об этом работающих там торговцев. Однако это не означает, что этой торговли не будет вообще. Скорее, наша цель заключается в том, чтобы сделать эту торговлю более организованной, эстетичной и создать в тоннеле больше пространства для людей, которые через него двигаются, сделать его более светлым и безопасным”, — добавил Свет.

Кроме того, параллельно с этим городские власти ведут подготовку, чтобы начать строительство крыш над входами в тоннель, которые смогут эффективно закрыть лестницы и пандусы от дождя и снега. Это поможет гарантировать, что там не будет скользко зимой.