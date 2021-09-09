Владелец Mayeri выиграл необычный судебный процесс против своей бывшей жены

Mayeri Capital OÜ — общая собственность Имре и его бывшей жены Марики Фрейберг, но единственным членом правления является Имре.

Марика требовала, чтобы суд обязал Имре проголосовать за решение акционеров, которое бы отозвало его из правления. Марика также желала, чтобы суд после ухода Имре назначил нового члена правления для предприятия.

Судья Лайра-Лийс Сарапуу не удовлетворила иск экс-супруги бизнесмена. Судья посчитала, что закон не обязывает Имре голосовать так, как того желает Марика.

Согласно судебной практике, обязательство голосовать конкретным образом может возникнуть лишь в исключительных случаях, когда, например, в опасности находится способность продолжать деятельность предприятия. Сарапуу же посчитала, что в данном случае такой опасности нет.

Так как суд не удовлетворил требование заставить Имре Фрейберга проголосовать определенным образом, то он не стал рассматривать и требование найти ему замену в правлении.

Адвокат Марики Фрейберг сообщил, что планирует обжаловать решение уездного суда. По его словам, так как концерн Mayeri был общим имуществом супругов во время их брака, то у Марики есть право получить его часть.

Сейчас полиция проводит проверку того, могло ли хеджирование активов компании причинить ущерб интересам экс-супруги. Имре же утверждает, что предприятие является его отдельным имуществом и требования его бывшей жены не имеют оснований.