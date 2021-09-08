В огурцах Luunja нашли следы запрещенного в Эстонии пестицида

30 марта Сельскохозяйственный и продовольственный департамент взял пробы огурцов Luunja, в которых были выявлены следы использования пиметрозина (0,016 мг/кг), имидаклоприда (Confidor WG 70) и пенконазола (Topas 100 EC).

Выявленное содержание пестицидов было на уровне, который не угрожал здоровью людей и окружающей среде. Однако находка вызвала подозрения, что производство могло использовать пестициды, которые запрещены в Эстонии.

В ходе проверки департамент выяснил, что предприятие AS Grüne Fee Eesti использовало пестицид Plenum 25 WG. По словам представителя предприятия, его якобы привезли им на пробу из Финляндии.

В Эстонии разрешается использовать содержащие пиметрозин вещества, но зарегистрированный в Эстонии препарат Plenum разрешалось использовать лишь при выращивании рапса и маслиничной репы — и то только до 30 января 2020 года. Поэтому использовать данный пестицид для выращивания огурцов в теплицах запрещено.

Проверка также выявила, что и препарат Confidor WG 70 был доставлен из Финляндии, и его тоже в таком виде нельзя в Эстонии использовать. Департамент отмечает, что в Эстонии есть зарегистрированный препарат Confidor, который подходит для тепличных огурцов, поэтому предприятие могло использовать его.

Так как деятельность агронома AS Grüne Fee Eesti не соответствовала установленным требованиям использования пестицидов, то пришлось признать недействительным его диплом, дающий право заниматься защитой растений.

Департамент посчитал, что использование запрещенного пестицида является злоупотреблением доверия потребителей со стороны производителя, тем более, что производитель во всех своих официальных каналах утверждает, что защита растений от вредителей проходит биологическим путем без химикатов.