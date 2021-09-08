Владимир Свет: министр образования хочет отправить ласнамяэских детей в школу-комбинат

Это вроде бы хорошая новость, которая позволяет министру Лийне Керсне в преддверии выборов высылать звучные пресс-релизы. Но есть одно большое ”но”: хотят построить не школу, а образовательный комбинат.

Обычно размер госгимназии колеблется от 300 учеников в Кохтла-Ярве и 500 на Сааремаа до 1000 учеников в Мустамяэ. А в Ласнамяэ министерство образования хочет разместить в одном здании более 2000 подростков, то есть в два раза больше, чем в существующих госгимназиях. Пожалуй, не стоит долго объяснять, в чем заключается проблема этого плана: в такой школе совершенно невозможно создать среду, которая будет поддерживать учебу и будет дружелюбной к ученикам, не говоря уже об ощущении ”школьной семьи”.

Но удивительнее всего то, что вкупе с предложением о строительстве гигантской гимназии министерство хочет узнать, можно ли в учебном процессе использовать парк Тондираба, где созданы потрясающие возможности для занятий спортом и проведения досуга. Вроде нет ничего плохого, если гимназисты смогут учиться в одном из самых современных парков города. Но в данном случае за счет этого предложения просто хотят отказаться от строительство нормального пространства для спорта и досуга, обычно имеющемся при любой школе. Причина кроется в том, что здание школы хотят сделать настолько огромным, что рядом с ним не поместятся больше никакие возможности для учебы и занятий спортом.

Местных не вовлекали



Пожалуй, не нужно говорить, что министерство не удосужилось узнать, что об этом думают местные жители. Никто не обращался ни в районную управу, ни к жителям близлежащих улиц. Никто не спросил, что о будущей школе думают будущие соседи, сотни жителей дома Vega.