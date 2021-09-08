Владимир Свет: министр образования хочет отправить ласнамяэских детей в школу-комбинат(32)
Это вроде бы хорошая новость, которая позволяет министру Лийне Керсне в преддверии выборов высылать звучные пресс-релизы. Но есть одно большое ”но”: хотят построить не школу, а образовательный комбинат.
Обычно размер госгимназии колеблется от 300 учеников в Кохтла-Ярве и 500 на Сааремаа до 1000 учеников в Мустамяэ. А в Ласнамяэ министерство образования хочет разместить в одном здании более 2000 подростков, то есть в два раза больше, чем в существующих госгимназиях. Пожалуй, не стоит долго объяснять, в чем заключается проблема этого плана: в такой школе совершенно невозможно создать среду, которая будет поддерживать учебу и будет дружелюбной к ученикам, не говоря уже об ощущении ”школьной семьи”.
Но удивительнее всего то, что вкупе с предложением о строительстве гигантской гимназии министерство хочет узнать, можно ли в учебном процессе использовать парк Тондираба, где созданы потрясающие возможности для занятий спортом и проведения досуга. Вроде нет ничего плохого, если гимназисты смогут учиться в одном из самых современных парков города. Но в данном случае за счет этого предложения просто хотят отказаться от строительство нормального пространства для спорта и досуга, обычно имеющемся при любой школе. Причина кроется в том, что здание школы хотят сделать настолько огромным, что рядом с ним не поместятся больше никакие возможности для учебы и занятий спортом.
Местных не вовлекали
Пожалуй, не нужно говорить, что министерство не удосужилось узнать, что об этом думают местные жители. Никто не обращался ни в районную управу, ни к жителям близлежащих улиц. Никто не спросил, что о будущей школе думают будущие соседи, сотни жителей дома Vega.
Немыслимо, что при строительстве объекта такого значения местных жителей не вовлекают еще на стадии составления исходного задания: именно на жизнь этих людей заметно повлияет появление новой школы. В первую очередь, это произойдет за счет притока дополнительного движения на улицы, где и сейчас в час-пик бывают заметные пробки. Строительство такой школы может повлиять на движение не только в рамках улицы Мустакиви, но и всего микрорайона в целом.
Госгимназии по всей Эстонии служат не только школами, но и центрами для местного сообщества. Для этого нужно укреплять это сообщество и с самого начала выстраивать взаимоотношения с местными жителями. Едва ли жители соседних улиц сейчас сумеют ответить, каковы преимущества строительства госгимназии на Мустакиви теэ, и хотели бы они отдать туда своих детей.
Школа нужна
Расположенный возле бывшей Морской академии и принадлежащий государству участок Мустакиви, 23b — хорошее место для школы. Сюда удобно попасть пешком, на автобусе, на велосипеде или на машине. Скоро рядом будет проходить крупнейший в городе велосипедный коридор, который обеспечит удобное велосипедное движение как между центром города и Ласнамяэ, так и внутри нашего района. Рядом расположен природный парк Тондираба, где можно найти много различных занятий и возможностей для учебы. И если строить в этом месте школу, то она должна вписываться в окружающее городское пространство и создавать дружелюбную среду для учеников будущей гимназии.
И этот участок не является единственным в Ласнамяэ, где могла бы в будущем появится новая школа. Учитывая масштабы района, перспективы роста и хорошую связь с центром, Пирита и восточным Харьюмаа, здесь можно найти место сразу для нескольких новых школ и гимназий. Но каждое подобное учебное заведение должно быть разумного размера, который способствует учебе и считается с окружающим городским пространством. Предложенная министерством образования концепция о гимназии-комбинате на 2000 учеников ни в коей мере не соответствует этим критериям и концепции современной школы.
Волей-неволей, министр Лийна Керсна производит впечатление жадного девелопера, которого не интересуют интересы детей, городская среда или мнение местных жителей. У него лишь одна цель: максимально возможный объем строительства. И если мотивация для бизнесмена — хорошие дивиденды после успешной сделки, то у министра это политические дивиденды: она может показать, как активно в Ласнамяэ внедряют образование на эстонском языке. Если же министр хочет решать реальные проблемы, то прежде всего стоит сконцентрироваться на поиске учителей эстонского языка для русских детских садов и школ — ведь сейчас не хватает именно их.