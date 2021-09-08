Дельта, мю и другие варианты коронавируса: кому нужна третья прививка

Число новых случаев заражения коронавирусом во многих странах снова стремительно растет. Помимо широко распространенного сейчас варианта дельта, быстро распространяются и другие внушающие опасение варианты, такие как лямбда или совсем недавно обнаруженные C.1.2 и мю. В связи с этим возникает вопрос: может, пришло время усилить иммунную защиту третьей дозой вакцины?

Заражения коронавирусом после полной вакцинации случаются не так уж и часто, но, тем не менее, их число увеличивается: в одной только Германии, по данным Института имени Роберта Коха, к середине августа на 48 миллионов человек, получивших две прививки, насчитывалось 13360 случаев инфицирования с явными симптомами.

Власти Израиля и США уже приняли решение о том, что все жители страны должны пройти ревакцинацию и вакцинироваться так называемым "бустером". Лишь в этом случае человек будет считаться полностью привитым.

В других экономически развитых странах, напротив, считают, что третья прививка нужна только тем, кто находится в группе риска: пожилым людям или пациентам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, например, тем, кто принимает супрессивные препараты.

В чем смысл третьей прививки?



Обычно так называемый "бустерный" эффект возникает уже после второй прививки: при повторном контакте с тем же возбудителем — будь то повторная вакцинация или инфекция — происходит усиленный и ускоренный ответ иммунной системы.

Запускают эту реакцию так называемые клетки памяти, которые появляются в организме после первой вакцинации. Они распознают антиген и быстро реагируют, чтобы нейтрализовать и уничтожить патоген. Именно поэтому так важна вторая прививка. Однако у людей с ослабленным иммунитетом ответ иммунной системы иногда бывает не таким сильным. Усилить его помогает ревакцинация.

Производители вакцины: защитный эффект снижается