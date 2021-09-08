Дельта, мю и другие варианты коронавируса: кому нужна третья прививка(11)
Число новых случаев заражения коронавирусом во многих странах снова стремительно растет. Помимо широко распространенного сейчас варианта дельта, быстро распространяются и другие внушающие опасение варианты, такие как лямбда или совсем недавно обнаруженные C.1.2 и мю. В связи с этим возникает вопрос: может, пришло время усилить иммунную защиту третьей дозой вакцины?
Заражения коронавирусом после полной вакцинации случаются не так уж и часто, но, тем не менее, их число увеличивается: в одной только Германии, по данным Института имени Роберта Коха, к середине августа на 48 миллионов человек, получивших две прививки, насчитывалось 13360 случаев инфицирования с явными симптомами.
Власти Израиля и США уже приняли решение о том, что все жители страны должны пройти ревакцинацию и вакцинироваться так называемым "бустером". Лишь в этом случае человек будет считаться полностью привитым.
В других экономически развитых странах, напротив, считают, что третья прививка нужна только тем, кто находится в группе риска: пожилым людям или пациентам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, например, тем, кто принимает супрессивные препараты.
В чем смысл третьей прививки?
Обычно так называемый "бустерный" эффект возникает уже после второй прививки: при повторном контакте с тем же возбудителем — будь то повторная вакцинация или инфекция — происходит усиленный и ускоренный ответ иммунной системы.
Запускают эту реакцию так называемые клетки памяти, которые появляются в организме после первой вакцинации. Они распознают антиген и быстро реагируют, чтобы нейтрализовать и уничтожить патоген. Именно поэтому так важна вторая прививка. Однако у людей с ослабленным иммунитетом ответ иммунной системы иногда бывает не таким сильным. Усилить его помогает ревакцинация.
Производители вакцины: защитный эффект снижается
В середине июля производители мРНК-вакцин BioNTech/Pfizer пришли к выводу, что защитный эффект созданных ими препаратов через шесть месяцев после второй прививки начинает снижаться. И тогда понадобится третья доза — особенно для людей с ослабленной иммунной системой.
Бустерная вакцинация обеспечивает "самый высокий уровень защиты от всех вариантов коронавируса, протестированных на сегодняшний день, в том числе, и от дельта-варианта", говорится в заявлении производителей препарата.
ВОЗ призывает богатые страны отказаться от третьей прививки
Но если в индустриально развитых странах уровень вакцинации достаточно высок, то во многих более бедных странах Азии, Африки и Латинской Америки из-за нехватки препаратов удается вакцинировать лишь незначительную часть населения.
Поэтому ВОЗ призывает отказаться от ревакцинации против коронавируса до тех пор, пока от него не будут привиты, по крайней мере, десять процентов населения в каждой стране мира. Богатым странам следует, как минимум, до конца сентября воздержаться от третьей прививки, заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус — с их стороны это было бы актом солидарности с более бедными странами.
С начала пандемии это заявление главы ВОЗ стало самым решительным призывом со стороны организации. Однако он имеет не более чем рекомендательный характер, и страны, входящие в состав ВОЗ, не обязаны ему следовать.