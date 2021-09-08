Ущерб от испортившихся на складе Департамента здоровья лекарств оказался в два раза выше — как минимум 6 млн евро

Как сообщил министр здоровья и труда Танель Кийк, что на кладе действительно испортились средства на 3 млн евро, но из замена обойдется значительно дороже.

Кийк признался, что на данный момент учитывается сумма как минимум в два раза выше, то есть минимум 6 млн евро. Кто покроет эти расходы — пока не ясно, так как спор со страховой фирмой еще не закончен.

Что произошло?

Во время июньских праздников на холодильном складе Департамента здоровья температура воздуха поднялась на 10 градусов выше нормативной. В итоге испортились более 68 000 доз вакцины AstraZeneca Vaxzevria, предназначенной для пожертвования другим странам, а также другие лекарства. Ущерб составил почти 3 млн евро. Выяснилось, что аварийная система на складе была неправильно настроена.

Несколько лет назад департамент заказал у предприятия GuardSystems аварийную систему, которая следила бы за температурой в холодильных помещениях и посылала уведомления посредством SMS: в рабочее время — Департаменту здоровья, а вне рабочего времени, в том числе в госпраздники и на выходных — охранной фирме, которая уже связывалась с контактным лицом департамента. Однако эти настройки кто-то изменил.

30 октября 2019 года кто-то поменял настройки оповещений аварийной системы, чтобы они посылались только в субботу и воскресенье, а не в госпраздники и другое нерабочее время.

Аккаунт не именной, поэтому продолжается расследование, чтобы установить личность того, кто поменял настройки, и почему они не были согласованы. Зато можно точно сказать, что сама система от GuardSystems не виновата в том, что оповещение о сбое температуры не поступило.