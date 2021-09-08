Государство может скрывать от общественности миллионы публичных документов

Практически в каждом министерстве и государственном учреждении есть реестр документов, в котором хранятся переписки, договоры, анализы и меморандумы, то есть большая часть письменной работы чиновников.

В области управления Министерства внутренних дел в прошлом году было подготовлено около 400 000 документов. Из них 88% не предназначены для публики, то есть обозначены как "для внутреннего использования". На сайте имеются упоминания о таких документах, но файлы прочесть нельзя.

Отдел внутреннего аудита МВД расследовал, как обрабатываются документы в административной зоне министерства. Среди прочего выяснилось, что в прошлом году около 11 000, или 3,3% документов были засекречены без всякой причины.

Закон разрешает скрывать документ от общественности только в особых случаях и на определенный период времени. Другими словами, это не должно зависеть от воли чиновника.

Юрисконсульт Инспекции по защите данных Лийса Оянгу отметила, что Министерство внутренних дел — не исключение. Ошибки в сокрытии документов допускают практически все государственные учреждения и самоуправления.