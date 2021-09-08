Семья сиделки пожилой дамы выиграла мистический джекпот. Родственники подозревают кражу

Тетя Марие умела жить красиво. Когда она отмечала свой пятидесятый день рождения в отеле ”Олимпия” в Таллинне, на праздник пришли от ста до двухсот гостей. Угощали и красной, и черной икрой, шампанским и коньяком. Было это в 1984 году.

”Это было выше всякого понимания, — ахает пожилая родственница Марие. — Я такого банкета никогда не видела. Сколько же это могло стоить?”

”Денег у нее было вдоволь”, — говорит племянник, водитель Лембит.

В советское время Марие вместе с супругом много лет работала на Таллиннском мясокомбинате. Муж занимался разделкой, жена — приемкой животных и птицы.

”Работай тетя сейчас, она вела бы бизнес и была бы очень успешной”, — говорит второй племянник, предприниматель Валдек.

Марие умерла 21 февраля 2018 года в клинике сестринского ухода Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Она была 84-летней зажиточной дамой.