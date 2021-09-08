Эстонский экспресс
08.09.2021, 07:10

Семья сиделки пожилой дамы выиграла мистический джекпот. Родственники подозревают кражу

 
Сиделка сняла со счета пожилой женщины сто тысяч евро, чтобы оставить без денег ее родственников. По словам сиделки, она исполняла последнюю волю своей подопечной. Семья подозревает ее в краже.
Тармо Вахтер

Тетя Марие умела жить красиво. Когда она отмечала свой пятидесятый день рождения в отеле ”Олимпия” в Таллинне, на праздник пришли от ста до двухсот гостей. Угощали и красной, и черной икрой, шампанским и коньяком. Было это в 1984 году.

”Это было выше всякого понимания, — ахает пожилая родственница Марие. — Я такого банкета никогда не видела. Сколько же это могло стоить?”

”Денег у нее было вдоволь”, — говорит племянник, водитель Лембит.

В советское время Марие вместе с супругом много лет работала на Таллиннском мясокомбинате. Муж занимался разделкой, жена — приемкой животных и птицы.

”Работай тетя сейчас, она вела бы бизнес и была бы очень успешной”, — говорит второй племянник, предприниматель Валдек.

Марие умерла 21 февраля 2018 года в клинике сестринского ухода Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Она была 84-летней зажиточной дамой.