Сборная Эстонии проиграла хорватам в решающем матче домашнего чемпионата Европы по волейболу

Первый и второй сет остались за командой Эстонии. Если в первой партии перелом наступил уже в середине, то во второй Хорватия уперлась и только в концовке наши ребята сломили их сопротивление.

В третьей партии Хорватия сразу же собралась и захватила преимущество. Им было важно набрать сегодня хотя бы очко (которое дается за поражение 2:3, например). У хорватов наладилась подача, и у нашей сборной сразу же начались проблемы. Один проигранный сет мало что решал, нужно было собраться на четвертую партию и обязательно ее выигрывать, но увы, даже прекрасная концовка не помогла — поражение 24:26 и встреча перешла в решающий пятый сет.

Задача максимум была не выполнена, но для сборной Эстонии важно было выиграть тай-брейк и набрать хотя бы два очка за победу 3:2. Увы, к этому чемпионату сборная слабо готова физически. Уже в начале решающей партии хорваты создали задел в 3 очка, который дальше только рос.

Эстонцы набирают 3 очка в группе D и если не выиграют олимпийских чемпионов Токио в четверг, то займут максимум пятое место в группе. А из группы выйдут только четыре лучших сборных.