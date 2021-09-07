В Таллиннское городское собрание баллотируется 1192 кандидата(4)
Таллиннская избирательная комиссия в понедельник и вторник принимала документы от всех партий, избирательных союзов и независимых кандидатов, желающих участвовать в предстоящих выборах в органы местного самоуправления в Таллинне. В общей сложности в выборах следующего состава Таллиннского городского собрания, которые состоятся 17 октября, примут участие 1192 кандидата.
По словам председателя Таллиннской избирательной комиссии, городского секретаря Прийта Лелло, подача документов о регистрации кандидатов является символичным моментом на выборах в органы местного самоуправления, поскольку предпосылкой для участия в выборах является подача документов о регистрации и нумерация кандидатов.
”Теперь избиратели смогут узнать, кто именно желает в последующие четыре года участвовать в формировании местной жизни посредством политики, и решить, за кого отдать свой голос. Избиратель сможет выбрать своего кандидата 17 октября, — отметил Прийт Лелло. — Партии и кандидаты проделали отличную работу при подготовке документов о регистрации. Команда избирательной комиссии оказывала поддержку всем сторонам, чтобы процесс регистрации проходил максимально гладко. Я рад подтвердить, что все прошло очень хорошо. Благодарю все партии, избирательные союзы и кандидатов, а также государственную службу по организации выборов”.
Подача заявлений о регистрации кандидатов завершилась за 40 дней до дня выборов, то есть во вторник, 7 сентября, в 18.00. В новый состав городского собрания войдут 79 депутатов из восьми избирательных округов. Каждый район Таллинна образует один избирательный округ.
Свои списки представили для регистрации Центристская партия Эстонии (338 кандидатов), EKRE (121 кандидат), Партия реформ (98 кандидатов), Эстонская партия будущего (4 кандидата), партия ”Эстония 200” (104 кандидата), партия ”Зеленые Эстонии” (94 кандидата), партия Isamaa (265 кандидатов) и Социал-демократическая партия (115 кандидатов).
В представленном для регистрации списке кандидатов избирательного союза ”Свободная Эстония” 19 кандидатов, избирательного союза ”Народный союз” — 24 кандидата. Документы представили также десять независимых кандидатов.
Избирательная комиссия присвоит каждому кандидату регистрационный номер на этой неделе в пятницу. Регистрационные номера будут начинаться со 101, и они будут присваиваться кандидатам на основании списков партий и избирательных союзов; независимые кандидаты получат номера после списков партий и избирательных союзов. Порядок номеров выяснится путем жеребьевки.
Жеребьевка является публичной. Она будет проведена в пятницу, 10 сентября, в 10.00 в Таллиннском представительском центре (пл. Вабадузе, 7) — за ней можно будет наблюдать по онлайн-трансляции.