В Таллиннское городское собрание баллотируется 1192 кандидата

Таллиннская избирательная комиссия в понедельник и вторник принимала документы от всех партий, избирательных союзов и независимых кандидатов, желающих участвовать в предстоящих выборах в органы местного самоуправления в Таллинне. В общей сложности в выборах следующего состава Таллиннского городского собрания, которые состоятся 17 октября, примут участие 1192 кандидата.

По словам председателя Таллиннской избирательной комиссии, городского секретаря Прийта Лелло, подача документов о регистрации кандидатов является символичным моментом на выборах в органы местного самоуправления, поскольку предпосылкой для участия в выборах является подача документов о регистрации и нумерация кандидатов.

”Теперь избиратели смогут узнать, кто именно желает в последующие четыре года участвовать в формировании местной жизни посредством политики, и решить, за кого отдать свой голос. Избиратель сможет выбрать своего кандидата 17 октября, — отметил Прийт Лелло. — Партии и кандидаты проделали отличную работу при подготовке документов о регистрации. Команда избирательной комиссии оказывала поддержку всем сторонам, чтобы процесс регистрации проходил максимально гладко. Я рад подтвердить, что все прошло очень хорошо. Благодарю все партии, избирательные союзы и кандидатов, а также государственную службу по организации выборов”.

Подача заявлений о регистрации кандидатов завершилась за 40 дней до дня выборов, то есть во вторник, 7 сентября, в 18.00. В новый состав городского собрания войдут 79 депутатов из восьми избирательных округов. Каждый район Таллинна образует один избирательный округ.