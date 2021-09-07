07.09.2021, 20:30
Таллиннская биржа окрасилась в красный свет: акции стремительно падают
Foto: Ilmar Saabas
Акции большинства компаний на Таллиннской бирже сегодня дешевеют. Сильнее всех падают акции Coop Pank: к моменту публикации они подешевели на 13,13% и стоят 3,375 евро. Вчера акции Coop Pank упали на 7,5%, в то время как в пятницу они обновили исторический максимум, достигнув уровня 4,42 евро, пишет dv.ee.
Падают акции и других банков: бумаги LHV дешевеют на на 6,8%, а Šiaulių bankas — на 6,14%.
Большинство акций Таллиннской биржи находятся сегодня в красной зоне. Исключение составляют Arco Vara (+3,5%), Pro Kapital (+1,4%) , PRFoods (+0,53%) и EfTEN Real Estate Fund III (+0%).