Очередное эстонское подразделение приступило к службе в Мали

По словам прибывшего в страну пару недель назад вместе с передовым отрядом командира взвода BKN-10 Estpla младшего лейтенанта Таави Таммару, передача ответственности от прежнего подразделения к нынешнему составу эстонского контингента прошла гладко и без особых проблем.

Командир национального элемента поддержки майор Янек Таммисто отметил, что они произвели все необходимые приготовления для смены состава контингента и быстрого достижения полной боеготовности.

Ядром обновленного соединения стал пехотный взвод BKN-10 Estpla, который сформировали на базе Скаутского батальона. В задачи контингента входит несение дозорной службы на пропускных пунктах и наблюдательных вышках военной базы, выполнение функций подразделения быстрого реагирования и патрулирование городской черты и окрестностей Гао.

Организованная вооруженными силами Франции в 2014 году операция ”Бархан” проводится в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере против исламистских террористических группировок в этих странах и контрабандистов, переправляющих беженцев в Европу.