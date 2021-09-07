Кая Каллас: у нас нет ограничений, у нас меры контроля

"Я спросила у премьер-министра Испании, как у них обстоят дела с противниками вакцинации. У них нет противников вакцинации, это очень небольшое количество людей, поэтому с вакцинацией у них все хорошо. Я уточнила: почему? И оказалось, что одной причиной является то, что везде были такие жесткие ограничения, что человек не мог уйти от своего дома дальше, чем на 1,5 км или гулять вокруг своего дома, поэтому теперь люди делают все, лишь бы общество оставалось открытым. У нас на самом деле общество было достаточно открытым, у нас были очень мягкие ограничения и на очень короткий период, поэтому у людей нет ощущения, что если они не вакцинируются, то снова все будет закрыто", — приводит слова Каллас rus.err.ee.

"У нас нет ограничений, у нас меры контроля. В местах, где нет возможности проверить инфекционную безопасность человека, где мы находимся вместе с людьми, в отношении которых неизвестно, вакцинированы ли они, есть ли у них симптомы болезни, мы носим маску. В этих местах мы обычно не задерживаемся долго: это общественный транспорт, церковь, магазин. Но места, где мы можем проверить состояние здоровья человека и убедиться в том, что мы безопасны друг для друга, открыты, в этих местах просто нужно доказать свою безопасность", — заявила она.

"У большинства просто имеются страхи в отношении вакцин, что, конечно, можно понять. Поэтому стоит заниматься этими страхами. Страх — слишком сильная эмоция, чтобы просто сказать: "Не бойся!" Чего ты конкретно боишься, как ты можешь преодолеть этот страх и в чем проблема — для этого и создан колл-центр. Мы пробуем его в качестве пилотного проекта в Ида-Вирумаа, где уровень вакцинации очень низкий. Какими являются причины того, что люди не хотят вакцинироваться? Мы ведь видим, что более 85% попавших в больницу людей не вакцинированы. В больнице из-за коронавируса находятся прежде всего люди постарше. Разница существенная. Вакцина защищает людей", — говорит Каллас.