07.09.2021, 17:10
ФОТО | В Старом городе открылся новый магазин эстонского дизайна Estonian Design House
Foto: Kevin Loigu, Estonian Design House
Эстонский союз дизайнеров начал проект "Феникс", чтобы дать местным дизайнерам платформу для представления их творчества во времена коронавирусы. По этому поводу в Старом городе на улице Суур-Карья, 14 был открыт двухэтажный магазин, наполненный одеждой, обувью, аксессуарами и товарами для дома от эстонских дизайнеров.
В новом магазине Estonian Design House+ представлены найти тследующие эстонские бренды: Eve Hanson, August, Piret Loog, Tanel Veenre, Virtuoza (Liisi Tui), Kelpman Textile, Cervo Volante, VARKKI, Süsimust, ALEXANDERLING, New Vintage by Kriss, 1. kiht, Reet Aus, KIRA Shoes, Karl Joonas Alamaa, Stella Soomlais, B’MOR studio, Tarmo Luisk, Toivo Raidmets, Raili Keiv и другие.