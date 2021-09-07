До конца сентября Таллинн будет бесплатно раздавать медицинские маски

”Маска — простой и эффективный способ предотвращения распространения коронавируса в общественном пространстве. Только совместными усилиями мы сможем обуздать третью волну коронавируса и сохранить привычный жизненный уклад. Со своей стороны, город прилагает усилия к тому, чтобы маски были доступны максимальному числу горожан, и чтобы ими активно пользовались во всех многолюдных местах”, — сказала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина.

Многодетным семьям (с тремя и более детьми) будет выдано по две пачки масок. Родителям, воспитывающим детей в одиночку, а также получателям зависящего от дохода пособия и пенсионерам будет выдана одна пачка медицинских масок (50 шт.).

Маски будут выдаваться в районных управах, при себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ, а пенсионерам — пенсионное удостоверение. Отправляясь за масками, следует удостовериться в отсутствии симптомов заболевания. На месте нужно соблюдать требования эпидемиологической безопасности.

Дополнительную информацию о выдаче масок можно получить по инфотелефонам районных управ. Информация доступна также на сайтах и каналах социальных медиа районных управ.

Таллинн приступил к распределению масок среди горожан осенью прошлого года. Ученики 7-9 классов и гимназисты получили многоразовые тканевые маски, а одинокие пенсионеры и семьи — медицинские маски. Весной медицинские маски распределялись среди семей с тремя и более детьми, родителей, воспитывающих детей в одиночку и пенсионеров. Помимо этого, маски выдавались и жильцам многоквартирных домов, где был зафиксирован высокий уровень заболеваемости. В общей сложности горожанам было выдано несколько миллионов масок.