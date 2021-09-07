В Эстонии продолжается стремительный рост цен

Электричество было примерно на 40% дороже, чем год назад. Биржевая цена на электроэнергию в августе установила новый рекорд. Погода не способствовала производству электроэнергии из возобновляемых источников. Однако производство электроэнергии из невозобновляемых источников обходится дорого, поскольку цены на газ, древесину, уголь значительно выросли. Выросла и стоимость эмиссионных квот. Стоимость аренды постепенно растёт, но остаётся ниже уровня 2019 года.

Стоимость моторного топлива за год выросла на одну пятую. Цена на нефть в августе достигла 70 долларов за баррель. Цена на нефть в ближайшие месяцы должна оставаться на уровне около 70 долларов.

Высокий спрос привёл к повышению цен на товары и услуги для отдыха и развлечений. Несмотря на малое количество иностранных туристов, цены на размещение значительно выросли. Однако ночь в отеле стоила немного дешевле, чем до кризиса. Возобновление путешествий подняло цены на турпакеты.

Ожидается, что в целом за год цены вырастут примерно на 3 процента. Несмотря на чрезвычайно быстрый экономический рост, на цены в первую очередь влияют внешние факторы. Цены на энергоносители остаются высокими. С сентября цены на газ значительно вырастут. В случае холодной зимы цены на энергоносители могут вырасти даже больше, чем ожидалось.

Влияние пенсионной реформы на индекс цен, вероятно, останется относительно скромным. Потребительских товаров и базовых услуг на эти деньги, вероятно, будет куплено не очень много. А доля товаров длительного пользования и строительства и ремонта в индексе невелика. Цена на недвижимость в индексе цен не отражается.