Выплачиваете несколько кредитов или рассрочек? Объединив их, вы сэкономите деньги и время
Однако если со временем у вас появляется несколько кредитов, управление ими усложняется, и четкая картина ежемесячных платежей может стать размытой. В этом случае может помочь объединение существующих обязательств.
Одним из основных аргументов в пользу объединения кредитов является удобная возможность исполнять свои обязательства одним ежемесячным платежом одному кредитору. Объединение кредитов означает, что вы погашаете обязательства только раз в месяц и должны ориентироваться в условиях только одного кредитного договора. Тогда вы будете точно знать, сколько вам нужно платить каждый месяц, и получите четкое представление о своем финансовом положении.
Кроме того, вы облегчите себе жизнь и сэкономите время, поскольку при возникновении проблем или вопросов вам не придется обращаться к различным кредиторам, следить за всеми пунктами договоров и помнить их условия. После объединения кредитов в один вы можете удобно управлять своими финансами в единственном банке, при этом служба кредитной поддержки LHV готова помочь вам с любыми проблемами и вопросами.
Хотя рефинансирование кредитов обычно уменьшает суммарный размер ежемесячных выплат, стоит помнить, что его цель состоит не в избавлении от финансовых затруднений, а в лучшем обзоре расходов и управлении ими.
Приведем пример того, как кредит на рефинансирование LHV работает в вашу пользу. Допустим, у вас 3 ежемесячных обязательства:
- автокредит с остатком 7011 евро, ежемесячный платеж 203 евро при процентной ставке 17,9%, выплачивать еще 4 года;
- рассрочка с остатком 2865 евро, ежемесячный платеж 73 евро при процентной ставке 15,9%, выплачивать еще 4 года и 7 месяцев;
- малый кредит с остатком 5938 евро, ежемесячный платеж 111 евро при процентной ставке 9,9%, выплачивать еще 5 лет и 10 месяцев.
Сейчас ваши ежемесячные платежи составляют 387 евро, а средняя процентная ставка по кредитам - 14,6%. Если вы объедините эти кредиты с помощью кредита рефинансирования LHV и заключите договор на 5 лет, ежемесячный платеж составит 360 евро при более низкой процентной ставке. Вы сэкономите 27 евро в месяц, что составит ощутимые 324 евро в год. Вместо трех разных счетов вам будет нужно оплачивать только один, и вы сможете связаться с LHV при возникновении любых вопросов.
Процесс ходатайствования о кредите на рефинансирование в LHV удобен и не занимает много времени. Срок погашения такого кредита составляет до шести лет, максимальная сумма – 20 000 евро, заключение договора бесплатно. При желании вы можете бесплатно погасить кредит досрочно или обезопасить его с помощью страхования.
Перевести свои обязательства в LHV можно и в случае, если у вас только один кредит и вам нечего объединять. Мы предлагаем вам хорошую процентную ставку, удобный цифровой обзор своих финансов и обслуживание высокого качества. При этом стоит отметить, что необеспеченные кредиты и лизинг рефинансированию не подлежат.
Кредит на рефинансирование предлагает AS LHV Finance. Ознакомьтесь с условиями по адресу lhv.ee/refinansirovanie и обратитесь за консультацией к нашему специалисту. Коэффициент затратности кредита – 17,69% в год при следующих носящих иллюстративный характер условиях: сумма кредита – 5000 €, процентная ставка – 15,9% в год от остатка кредита (фиксированная), плата за заключение договора – 50 €, период погашения кредита – 55 месяцев, погашение в виде ежемесячных аннуитетных платежей, общая сумма платежей – 7125,21 € и сумма возвратных платежей 7075,21 €.