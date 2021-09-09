Выплачиваете несколько кредитов или рассрочек? Объединив их, вы сэкономите деньги и время

Однако если со временем у вас появляется несколько кредитов, управление ими усложняется, и четкая картина ежемесячных платежей может стать размытой. В этом случае может помочь объединение существующих обязательств.

Одним из основных аргументов в пользу объединения кредитов является удобная возможность исполнять свои обязательства одним ежемесячным платежом одному кредитору. Объединение кредитов означает, что вы погашаете обязательства только раз в месяц и должны ориентироваться в условиях только одного кредитного договора. Тогда вы будете точно знать, сколько вам нужно платить каждый месяц, и получите четкое представление о своем финансовом положении.

Кроме того, вы облегчите себе жизнь и сэкономите время, поскольку при возникновении проблем или вопросов вам не придется обращаться к различным кредиторам, следить за всеми пунктами договоров и помнить их условия. После объединения кредитов в один вы можете удобно управлять своими финансами в единственном банке, при этом служба кредитной поддержки LHV готова помочь вам с любыми проблемами и вопросами.

Хотя рефинансирование кредитов обычно уменьшает суммарный размер ежемесячных выплат, стоит помнить, что его цель состоит не в избавлении от финансовых затруднений, а в лучшем обзоре расходов и управлении ими.

Приведем пример того, как кредит на рефинансирование LHV работает в вашу пользу. Допустим, у вас 3 ежемесячных обязательства:

автокредит с остатком 7011 евро, ежемесячный платеж 203 евро при процентной ставке 17,9%, выплачивать еще 4 года;

рассрочка с остатком 2865 евро, ежемесячный платеж 73 евро при процентной ставке 15,9%, выплачивать еще 4 года и 7 месяцев;

малый кредит с остатком 5938 евро, ежемесячный платеж 111 евро при процентной ставке 9,9%, выплачивать еще 5 лет и 10 месяцев.