ФОТО | На мостах через Лаагна теэ в Ласнамяэ высадили яркие цветы

”Уже второй год мы озеленяем мосты в Ласнамяэ и местные жители очень тепло восприняли это изменение. В этом годы мы добавили растения на четыре моста и для каждого из них было создано свое оригинальное решение, в некоторых случаях была добавлена городская мебель. Мы хотим, чтобы городское пространство в Ласнамяэ стало более удобным и зеленым, и озеленение мостов служит этой цели”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Для внесения разнообразия в облик построенных по типовому проекту мостов районная управа уже с 2020 года высаживает на них элементы озеленения. Этим летом озеленение появилось на мостах Палласти, Линдакиви, Паэ и Саарепийга. В некоторых случаях в создание озеленения также вовлекали местную общину. При выборе растений и цветов мы исходили из того, что они должны пережить возможное похолодание, и при этом быть по-летнему легкими и цветными.

”В следующем году мы хотим предложить более современные и устойчивые решения, которые можно было бы применить и на некоторых других мостах”, — добавил Свет.