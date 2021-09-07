Эстонию посетили инспекторы по контролю за вооружением ОБСЕ

В воскресенье представителям зарубежных стран представили обзор оборонной политики Эстонии, а заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм ознакомил их с развитием вооруженных сил. В понедельник наблюдатели побывали в Первой пехотной бригаде, где увидели инфраструктуру базы и технику, а также поговорили с военнослужащими.

По словам начальника отдела международного сотрудничества Генерального штаба подполковника Пеэтера Кыйва, данное мероприятие стало крупнейшим визитом инспекторов по контролю за вооружениями с начала пандемии — она нацелена на укрепление доверия и демонстрацию прозрачности намерений Эстонии.

Представитель вооруженных сил Швейцарии полковник Мишель Бёзигер (Michel Bösiger) отметил, что с взятием на вооружение боевых машин пехоты CV90 и самоходных артиллерийских установок K-9 Эстония совершила большой скачок вперед.

После окончания визита в Эстонию инспекторы направились в Латвию и Литву — аналогичные мероприятия проводятся в сотрудничестве между странами Балтии и продлятся до субботы.

Страны ОБСЕ представляют обзор вооружения и вооруженных сил, а также позволяют посещать свои воинские части и базы другим странам-членам организации в соответствии с положениями Венского документа. Помимо этого они уведомляют партнеров о запланированных учениях, в которых принимает участие определенное количество личного состава и техники. В состав ОБСЕ входит 57 стран Европы, Центральной Азии и Северной Америки.