Новости Эстонии
11.09.2021, 08:10

ФОТО | Чай из гриба-паразита, латте из банана, съедобные стаканчики. Самые интересные находки с Таллиннского фестиваля кофе и где их приобрести

 
Андрей Данило
Foto: Senya Taylor
3 и 4 сентября в Котле культуры прошел Таллиннский фестиваль кофе. На фестивале было представлено множество различных сортов кофе, молока и техники для кофе, а также различные интересные и необычные новинки, подборку которых мы собрали специально для вас. Смотрите, что интересного предлагали на Tallinn Coffee Festival 2021 и где это можно приобрести!

На кофейном фестивале кофе — далеко не самая интересная вещь. Там представлено множество сортов кофе, произведенных, как в Эстонии, так и за рубежом. Но намного больше интереса вызывают другие напитки, которые предлагаются как альтернатива кофе или же просто как приятный напиток, с которого начать свое утро.

Необычные ингредиенты

Tallinn Coffee Festival 2021

Для тех, кто хочет выпить латте с приятной пенкой, но не хочет употреблять кофеин, есть полезная и вкусная альтернатива чуть ли не во всех цветах радуги. Желтый латте из манго, красный из свеклы и фиолетовый из банана и ягод асаи — казалось бы, как из этого можно приготовить латте? Тем не менее результат получается не только красивым на вид, но и приятным на вкус. Приобрести такие напитки можно, например, на www.eluvagi.ee.
Tallinn Coffee Festival 2021

Если наличие кофеина в напитке вас не смущает, то день можно начать с матча-латте. Матча богат полезными веществами и дает с утра заряд бодрости и энергии. А ко всему прочему вместе с молоком у него прекрасный изумрудный цвет! Можно приобрести как уже готовую смесь для матча-латте (по ссылке выше), либо же просто матча порошок, который можно взбивать и просто с кипятком, и с молоком. Главное, чтобы это был порошок для приготовления напитков, а не еды. Найти такой можно на www.makemebliss.eu.

Tallinn Coffee Festival 2021

Если вы предпочитаете чай вместо кофе, то вот необычный вариант — чай из чаги! Чага (трутовик скошенный, инонотус скошенный или березовый гриб) — гриб-паразит, который заражает дерево и растет на нем. Однако как оказалось, этот гриб содержит массу полезных элементов и может использоваться как противоопухолевое и противогастритное средство. Чай из чаги не содержит кофеина и имеет своеобразный вкус — на любителя! Попробовать этот необычной напиток можно на naturalchaga.eu.

Умные решения

Tallinn Coffee Festival 2021
Очень удобная новинка от предприимчивых датчан — готовые пакетики-чайники с кофе и чаем, куда нужно просто налить кипяток и через пару минут из пакетика можно разлить готовый напиток по стаканам. Сами пакетики подходят для многоразового использования — напитки в них можно заваривать до трех раз, причем если кофе нужно досыпать в фильтр заново, то в случае с чаем заварку можно использовать повторно. Идеально подходит для поездок и походов. Приобрести можно на astri.ee/mahekohv-ratastel или в продуктовом магазине Kaubamaja.
Tallinn Coffee Festival 2021

Мы все любим доедать вафельный рожок или стаканчик, после того, как съедим все мороженное. Так вот, теперь так можно делать и с кофе. Специальными вафельными стаканчиками, некоторые из которых даже покрыты шоколадом внутри, можно спокойно закусить после распития напитка. Получается два в одном — и посуда, и десерт, и при этом еще и безотходное потребление. Узнать больше можно на ediblecup.coffee.

Tallinn Coffee Festival 2021

Вернемся к матча-латте. Ученическая фирма Matchata предлагает готовые матча-латте с разным растительным молоком на любой вкус. Для сладкоежек есть даже версия со вкусом чизкейка! Напиток получается более полезный, чем с коровьим молоком, да и удобный для употребления на ходу. Приобрести эти напитки можно, написав ребятам @of_matchata в Instagram.

Кофе + газировка = ?

Латвийский бренд кофе Kalve выпустил необычный газированный напиток — лимонад из каскары. Каскара — это высушенная "оболочка" кофейного зерна, которую можно назвать шелухой. По сути, это отходы кофейного производства, из которых можно тоже делать занятный напиток. Kalve решила пойти дальше и сделала лимонад. Кофеина в нем, правда, почти нет. К сожалению, в Эстонии и онлайн лимонад пока не продается, но следить за его появлением можно на kalvecoffee.com.

Tallinn Coffee Festival 2021

Последнее время стала очень популярна комбуча — напиток из того самого склизкого чайного гриба, что меланхолично плавал в банке на кухне у вашей бабушки. Так вот, KARU Kombucha в сотрудничестве с Paper Mill Coffee решили смешать комбучу вместе с кофе и получился забавный кофейно-чайно-грибной напиток. Попробовать его можно, например, в кафе Paper Mill Coffee по адресу Масина, 20 в Таллинне или магазине SIP в Теллискиви.

Tallinn Coffee Festival 2021

Менее эксперементальный напиток — кофеиновая вода. По сути, это тот же энергетик, только с меньшим содержанием сахара и красителей. В принципе, хорошая альтернатива энергетику и приятная на вкус. Кофеиновую воду Löfbergs можно приобрести в разных эстонских продуктовых магазинах.

Tallinn Coffee Festival 2021

На фестивале производитель кофе-машин Jura презентовал новую кофе-машину, которая может готовить колд брю кофе. Колд брю — это способ приготовления кофе, в котором его заваривают холодной водой, а иногда даже ледяной. В честь запуска новинки Jura предлагает попробовать коктейль: колд брю кофе смешать с газированным тоником и Campari (для безалкогольной версии можно использовать сироп со вкусом Orange Spritz). Казалось бы, кофе и тоник — вещи несовместимые, но коктейль получается вкусный, освежающий и бодрящий.

Еще интересные находки

Tallinn Coffee Festival 2021


Фирма Kohe Coffee показала, как выглядят кристаллы кофеина под микроскопом. Завораживающее зрелище!

Tallinn Coffee Festival 2021

Сахар забавной формы от canasuc.eu.

Tallinn Coffee Festival 2021

Шоколадки-варежки, сделанные в Эстонии от Chocokoo.ee.

Tallinn Coffee Festival 2021

Ликер Orochata — для тех, кто любит добавлять в кофе что-то горячительное.

Смотрите галерею с Tallinn Coffee Festival 2021!

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