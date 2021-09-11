ФОТО | Чай из гриба-паразита, латте из банана, съедобные стаканчики. Самые интересные находки с Таллиннского фестиваля кофе и где их приобрести

Если вы предпочитаете чай вместо кофе, то вот необычный вариант — чай из чаги! Чага (трутовик скошенный, инонотус скошенный или березовый гриб) — гриб-паразит, который заражает дерево и растет на нем. Однако как оказалось, этот гриб содержит массу полезных элементов и может использоваться как противоопухолевое и противогастритное средство. Чай из чаги не содержит кофеина и имеет своеобразный вкус — на любителя! Попробовать этот необычной напиток можно на naturalchaga.eu .

Если наличие кофеина в напитке вас не смущает, то день можно начать с матча-латте. Матча богат полезными веществами и дает с утра заряд бодрости и энергии. А ко всему прочему вместе с молоком у него прекрасный изумрудный цвет! Можно приобрести как уже готовую смесь для матча-латте (по ссылке выше), либо же просто матча порошок, который можно взбивать и просто с кипятком, и с молоком. Главное, чтобы это был порошок для приготовления напитков, а не еды. Найти такой можно на www.makemebliss.eu .

На кофейном фестивале кофе — далеко не самая интересная вещь. Там представлено множество сортов кофе, произведенных, как в Эстонии, так и за рубежом. Но намного больше интереса вызывают другие напитки, которые предлагаются как альтернатива кофе или же просто как приятный напиток, с которого начать свое утро.

Мы все любим доедать вафельный рожок или стаканчик, после того, как съедим все мороженное. Так вот, теперь так можно делать и с кофе. Специальными вафельными стаканчиками, некоторые из которых даже покрыты шоколадом внутри, можно спокойно закусить после распития напитка. Получается два в одном — и посуда, и десерт, и при этом еще и безотходное потребление. Узнать больше можно на ediblecup.coffee.

Вернемся к матча-латте. Ученическая фирма Matchata предлагает готовые матча-латте с разным растительным молоком на любой вкус. Для сладкоежек есть даже версия со вкусом чизкейка! Напиток получается более полезный, чем с коровьим молоком, да и удобный для употребления на ходу. Приобрести эти напитки можно, написав ребятам @of_matchata в Instagram.

Кофе + газировка = ?

Латвийский бренд кофе Kalve выпустил необычный газированный напиток — лимонад из каскары. Каскара — это высушенная "оболочка" кофейного зерна, которую можно назвать шелухой. По сути, это отходы кофейного производства, из которых можно тоже делать занятный напиток. Kalve решила пойти дальше и сделала лимонад. Кофеина в нем, правда, почти нет. К сожалению, в Эстонии и онлайн лимонад пока не продается, но следить за его появлением можно на kalvecoffee.com.

Последнее время стала очень популярна комбуча — напиток из того самого склизкого чайного гриба, что меланхолично плавал в банке на кухне у вашей бабушки. Так вот, KARU Kombucha в сотрудничестве с Paper Mill Coffee решили смешать комбучу вместе с кофе и получился забавный кофейно-чайно-грибной напиток. Попробовать его можно, например, в кафе Paper Mill Coffee по адресу Масина, 20 в Таллинне или магазине SIP в Теллискиви.

Менее эксперементальный напиток — кофеиновая вода. По сути, это тот же энергетик, только с меньшим содержанием сахара и красителей. В принципе, хорошая альтернатива энергетику и приятная на вкус. Кофеиновую воду Löfbergs можно приобрести в разных эстонских продуктовых магазинах.

На фестивале производитель кофе-машин Jura презентовал новую кофе-машину, которая может готовить колд брю кофе. Колд брю — это способ приготовления кофе, в котором его заваривают холодной водой, а иногда даже ледяной. В честь запуска новинки Jura предлагает попробовать коктейль: колд брю кофе смешать с газированным тоником и Campari (для безалкогольной версии можно использовать сироп со вкусом Orange Spritz). Казалось бы, кофе и тоник — вещи несовместимые, но коктейль получается вкусный, освежающий и бодрящий.

Еще интересные находки



Фирма Kohe Coffee показала, как выглядят кристаллы кофеина под микроскопом. Завораживающее зрелище!

Сахар забавной формы от canasuc.eu.

Шоколадки-варежки, сделанные в Эстонии от Chocokoo.ee.

Ликер Orochata — для тех, кто любит добавлять в кофе что-то горячительное.

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