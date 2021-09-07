В научном совете идут обсуждения условий отмены ограничений

Глава совета Ирья Лутсар считает обязательным условием для этого высокий уровень охвата вакцинацией: "Мы обсуждали, когда в Эстонии, по примеру Северных стран, можно снять ограничения. Дискуссии продолжаются".

Она отметила, что 80% охвата вакцинацией населения старше 12 лет, как предложили в Финляндии, в Эстонии достичь очень сложно. При этом она добавила, что, следуя примеру других стран, Эстония получит возможность принимать решения о том, как отказаться от ограничений.