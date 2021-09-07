07.09.2021, 14:16
В научном совете идут обсуждения условий отмены ограничений(7)
Foto: Argo Ingver
В консультирующем правительство по вопросам сдерживания распространения коронавируса научном совете продолжается обсуждение условий, при которых Эстония по примеру Северных стран откажется от ограничений, пишет rusERR.
Глава совета Ирья Лутсар считает обязательным условием для этого высокий уровень охвата вакцинацией: "Мы обсуждали, когда в Эстонии, по примеру Северных стран, можно снять ограничения. Дискуссии продолжаются".
Она отметила, что 80% охвата вакцинацией населения старше 12 лет, как предложили в Финляндии, в Эстонии достичь очень сложно. При этом она добавила, что, следуя примеру других стран, Эстония получит возможность принимать решения о том, как отказаться от ограничений.
"Высокий уровень вакцинации — это одно из обязательных условий", — подчеркнула она.