Проверка ковид-сертификатов безопасности стала проще

Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутт сказал, что предприниматели жаловались на скорость реакции считывателя QR-кода, необходимость оценки соответствия сертификата, необходимость высчитывать сроки при определении законченности курса вакцинации.

Сегодняшние обновления Центра информационных систем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK) решили эти проблемы. Также была увеличена работоспособность считывателя. Если ранее QR-код показывал лишь подлинность справки, то теперь возможности расширились. Например, можно сразу установить, прошло ли с момента негативного ПЦР-теста 72 часа, а с момента негативного экспресс-текста 48 часов. Для проверки необходимо использовать приложение, а не обычный считыватель QR-кода.

Ранее подлинность справки оценивалась двумя способами: зеленый или красный, то есть действует или нет. После добавления действующих в Эстонии правил появилось три результата: справка действует (зеленый), информация на справке не соответствует действующим в Эстонии требованиям (оранжевый) и техническая ошибка, то есть справка не действует (красный).

Новое приложение показывает:

• закончен ли курс вакцинации

• прошло с последней вакцинации как минимум 14 дней, в случае с Pfizeri 7 дней

• с последней вакцинации прошло не более года

• негативный ПЦР-тест был сделан в течение последних 72 часов

• негативный экспресс-тест был сделан в течение последних 48 часов

• с момента положительного ПЦР-теста прошло более 11 дней (и не более 180)

Сейчас TEHIK работает над тем, чтобы вакцинированные за границей жители Эстонии могли создать на портале пациентов соответствующий правилам ЕС сертификат. Решение должно быть готово в октябре.