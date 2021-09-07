Польша ввела ЧП на границе с Беларусью. Это ответ на гибридную войну или игра Варшавы?

Вскоре в СМИ появился и список ограничений, которые вводятся в этой зоне:

Уже на следующий день на въезде в населенные пункты, перечисленные в подписанном президентом документе, начали появляться таблички "Территория, на которой действует режим чрезвычайного положения".

"Происходящее на польской границе — это трудная и опасная ситуация. Польша должна принимать такие решения, чтобы обеспечить безопасность Польши и Евросоюза", — объяснил он решение президента.

О том, что президент Анджей Дуда решил ввести чрезвычайное положение на территории 168 населенных пунктов, расположенных на территории трехкилометровой полосы вдоль польско-белорусской границы, на прошлой неделе сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский.

Польша стала третьим государством-соседом Беларуси, введшим особые меры на границах: ранее режим экстремальной ситуации на всей своей территории объявила Литва, а Латвия ввела чрезвычайное положение в приграничной с Беларусью полосе.

Однако польские наблюдатели называли и другие возможные причины, по которым власти предприняли этот шаг: от борьбы власти с независимыми СМИ до стремления правящей партии поднять свой просевший рейтинг.

Формальной причиной введения режима ЧП стал миграционный кризис на польско-белорусской границе. Впрочем, польские власти не скрывали, что дополнительным фактором, который побуждает ее действовать настолько решительно, было скорое начало масштабных росийско-белорусских военных учений "Запад-2021".

Режим ЧП фактически действовал в приграничной полосе с прошлого четверга, когда соответствующее распоряжение подписал президент страны Анджей Дуда. Но согласно польской конституции, этот шаг своим голосованием должен был подтвердить парламент страны.

Премьер Матеуш Моравецкий на специально созванной пресс-конференции заявил, что у польских правоохранителей есть доказательства того, что наплыв мигрантов на границе с Беларусью создан искусственно, при участии официального Минска. По его словам, мигрантов на границу с белорусской стороны привозят в служебных автомобилях сотрудники тамошних спецслужб и белорусские пограничники.

Польские власти утверждают: Лукашенко стремится погрузить Европу в миграционный кризис, подобный тому, который бушевал на континенте в 2015 году.

"Исключительный характер и чрезвычайный масштаб миграционного давления на польско-белорусской границе проистекает из преднамеренных и запланированных действий белорусских спецслужб, направленных на дестабилизацию ситуации на границе с Польшей и другими странами-членами ЕС… [Эти действия] принимают форму гибридной войны, которую ведет белорусский режим", — говорилось в правительственном представлении о введении режима ЧП.

Сначала Варшава объявила о начале строительства ограждения из колючей проволоки на польско-белорусской границе, в частности, вблизи Уснажа. А затем пришло время и для более серьезных шагов.

Ситуация вблизи Уснажа стала своеобразным символом событий, происходящих сейчас на границе с Беларусью. А в споре между поляками, которые хотели бы принять на своей территории беженцев из Афганистана, и их земляками, опасающимися того, что вместе с мигрантами на польскую землю придут болезни, терроризм и исламский фундаментализм, власть явно встала на сторону последних.

Местные СМИ на тот момент уже не первый день освещали ситуацию вблизи приграничного села Уснаж Гурны. Вблизи его окраины, на территории Беларуси, уже почти месяц кочевала группа из трех десятков мигрантов, явно намеревающихся попасть на территорию Польши. Однако это им не позволяли сделать пограничники и солдаты, постоянно дежурящие на польской стороне границы.

Впрочем, о том, что на северо-восточной границе Польши происходит что-то неладное, поляки могли догадаться и без отчета правительства.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что все "уснажские мигранты" на самом деле не страдают в "серой зоне", а пребывают в постоянном контакте с белорусскими спецслужбами, которые поставляют им питание, спальники и даже пауэр-банки для зарядки мобильных телефонов.

В конце концов, продолжал он, согласно международным договорам, афганцы, даже если им нужна помощь, обязаны попросить убежища не в той стране, которая им больше нравится, а в том государстве-подписанте Женевской конвенции о статусе беженцев, границу которого они пересекли первым. То есть, подчеркнул Каминский, в Беларуси.

Но дело, продолжил он, не только в 32 несчастных афганцах, которые уже месяц живут возле Уснажа. "На протяжении последнего времени мы идентифицировали 46 самолетов, прилетевших в Минск из Багдада… В них прибыли около 10 тыс. иракцев. В Ираке сейчас нет политического кризиса, там не ведутся военные действия. Это люди, которые ищут лучшей жизни", — заявил он в ходе парламентской дискуссии, спрогнозировав, что все прибывшие в Беларусь мигранты неизбежно попытаются попасть на территорию ЕС.

"Весь Европейский союз держит за нас кулаки", — резюмировал Каминский.

Запад-2021



Дополнительной причиной для введения режима чрезвычайного положения власть назвала российско-белорусские военные учения "Запад-2021", активная фаза которых должна начаться уже в эту пятницу.

Чиновники обращали внимание на то, что в этом году масштаб учений будет беспрецедентным: в них примут участие около 200 тыс. военнослужащих. "Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Прибалтики, а затем может настать время моей страны, Польши", — цитировал премьер Моравецкий бывшего президента страны Леха Качиньского, погибшего в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском.