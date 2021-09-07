Покинувшие вторую пенсионную ступень получат в конце сентября еще одну выплату

Людям, вышедшим в этом году из второй пенсионной ступени и получившим недавно накопленные деньги, в конце сентября поступит еще один разовый платеж на сумму в размере 4% от их брутто-заработной платы, уплаченной с июля 2020 года до конца августа текущего года, сообщила пресс-секретарь Министерства финансов Сирье Суутре.

Государство должно вернуть населению почти 280 млн евро за счет приостановленных на 14 месяцев взносов во вторую пенсионную ступень. Поскольку доходность пенсионных фондов сейчас хорошая, государство выплатит людям еще до 100 млн евро, чтобы компенсировать рост, сказал в понедельник "Актуальной камере" руководитель LHV Varahaldus Йоэль Кукемелк.

По словам Суутре, тем, кто уже покинул вторую ступень, доходность фондов не компенсируют: "Доходность компенсируется только тем, кто желает продолжать накопления во второй ступени. Цель состоит в том, чтобы средний накопитель пенсии не потерял свои активы во второй ступени из-за приостановления взносов. Потенциальные потери доходности, обусловленной приостановкой взносов у покидающих вторую ступень меньше по сравнению с теми, кто в ней остается, и которым приходится ждать этой компенсации дольше", - пояснила Суутре.