СЕГОДНЯ | Сможет ли Карпин удачно завершить первый сбор? Россия против Мальты в отборе на ЧМ-2022

Это третьи игра за неделю для коллектива Валерия Карпина. Национальные команды собираются на три матча в месяц в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре. Первые два матча завершились удачно для россиян. Дома сыграли вничью с грозной Хорватией, на выезде одолели Кипр 2:0. Теперь предстоит финальная сентябрьская игра — против Мальты.

Островитяне сейчас на пятом месте — делят его с Кипром. У них по четыре очка. В предыдущем матче Мальта обыграла киприотов 3:0, Россия забила на гол меньше. По словам нападающего Федора Смолова, они с уважением относятся к сегодняшнему сопернику, "на половине поля не будут стоять манекены", но все-таки команда Карпина будет играть от себя.

У России положение в таблице получше. Сборная занимает первое место, но хорваты дышат в спину — у них столько же очков (10), но Россия забила больше. Теперь же им нужно обыгрывать всех соперников, чтобы с первого места выйти на ЧМ-2022. Если займут второе — то нужно будет играть стыковые матчи.

Начало поединка в 21:45.