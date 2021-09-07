ПРЯМО СЕЙЧАС | Новый капитан сборной России открывает счет в матче с Мальтой

Уже в дебюте матча гости грубо ошиблись, новый капитан сборной России Федор Смолов перехватил пас защитника мальтийцев своему вратарю и отправил мяч в сетку. Так сборная России забила быстрый гол.

В концовке первого тайма сборная России едва не вернула гостям долг - Далер Кузяев выдал идеальный пас нападающему сборной Мальты, но тот из выгодной позиции послал мяч мимо ворот.

Во втором тайме, вопреки прогнозам, Мальта завладела преимуществом и создала еще несколько опаснейших моментов у ворота Гильерме, и сборную России спасали только ошибки соперников в завершающей стадии атаки.

Россия — Мальта 1:0 (Второй тайм)

7 сентября, 21.45, ”Открытие Банк Арена”

Гол:

1:0 — 10 Смолов.

Россия — Гильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ионов, Ерохин, Захарян, Баринов, Миранчук, Смолов.

Мальта — Бонелло, Мускат, Борг, Аджиус, Теума, Аттард, Камензули, Мбонг, Монтебелло, Мбонг, Пизани.

До матча



Это третьи игра за неделю для коллектива Валерия Карпина. Национальные команды собираются на три матча в месяц в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре. Первые два матча завершились удачно для россиян. Дома сыграли вничью с грозной Хорватией, на выезде одолели Кипр 2:0. Теперь предстоит финальная сентябрьская игра — против Мальты.

Островитяне сейчас на пятом месте — делят его с Кипром. У них по четыре очка. В предыдущем матче Мальта обыграла киприотов 3:0, Россия забила на гол меньше. По словам нападающего Федора Смолова, они с уважением относятся к сегодняшнему сопернику, "на половине поля не будут стоять манекены", но все-таки команда Карпина будет играть от себя.

У России положение в таблице получше. Сборная занимает первое место, но хорваты дышат в спину — у них столько же очков (10), но Россия забила больше. Теперь же им нужно обыгрывать всех соперников, чтобы с первого места выйти на ЧМ-2022. Если займут второе — то нужно будет играть стыковые матчи.

Начало поединка в 21:45.