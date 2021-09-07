КАК ЭТО БЫЛО | Россия не без проблем обыграла Мальту и продолжает делить лидерство в группе

Уже в дебюте матча гости грубо ошиблись, новый капитан сборной России Федор Смолов перехватил пас защитника мальтийцев своему вратарю и отправил мяч в сетку. Так сборная России забила быстрый гол.

В концовке первого тайма сборная России едва не вернула гостям долг - Далер Кузяев выдал идеальный пас нападающему сборной Мальты, но тот из выгодной позиции послал мяч мимо ворот.

Во втором тайме, вопреки прогнозам, Мальта завладела преимуществом и создала еще несколько опаснейших моментов у ворота Гильерме, и сборную России спасали только ошибки соперников в завершающей стадии атаки.

В заключительные 20 минут россияне вернули себе инициативу и заработали пенальти, который реализовал Зелимхан Бакаев. Окончательный счет матча 2:0. Сборная России не пропустила ни в одном из трех матчей под руководством Валерия Карпина.

В параллельном матче сборная Хорватии разгромила Словению 3:0 и продолжает делить с Россией лидерство в группе H. У обеих команд по 13 очков, на 4 очка отстают словаки.

Россия — Мальта 2:0 (1:0)

7 сентября, 21.45, ”Открытие Банк Арена”

Голы:

1:0 – 10 Смолов, 2:0 – 84, пенальти Бакаев.

Россия – Гильерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ионов (Жемалетдинов, 79), Ерохин (Зобнин, 46), Захарян (Бакаев, 46), Баринов, Миранчук (Самошников, 58), Смолов (Заболотный, 71).

Мальта – Бонелло, Мускат, Борг, Аджиус, Теума, Аттард (Димек, 75), Камензули, Мбонг, Монтебелло (Сатариано, 66), Мбонг, Пизани (Каруана, 66).

Предупреждения:

Миранчук (50), Борг (68), Камензули (83).

До матча



Это третьи игра за неделю для коллектива Валерия Карпина. Национальные команды собираются на три матча в месяц в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре. Первые два матча завершились удачно для россиян. Дома сыграли вничью с грозной Хорватией, на выезде одолели Кипр 2:0. Теперь предстоит финальная сентябрьская игра — против Мальты.