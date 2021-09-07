07.09.2021, 12:51
ВИДЕО | Незакрепленный груз вывалился на дорогу прямо на глазах у полицейских
Лыунаская префектура опубликовала в социальных сетях видео опасного инцидента, возникшего в Вырумаа из-за незакрепленного груза.
Как можно увидеть, на дороге лежит выпавший из прицепа рулон садовой сетки, что привело к повреждению автомобиля, который позже по нему проехал. К счастью, люди не пострадали.
”Яркий пример из жизни. Каждый понимает, что любой груз обязательно необходимо закреплять. Проблемы начинаются из-за лени, когда человек думает, что раз ехать недалеко, то и ничего не случится”, — написали стражи порядка в соцсетях.