Как цена б/у автомобиля зависит от цвета? Спойлер: красный цвет не в тренде

Данные исследований были опубликованы на сайте компании. Традиционно фаворитом стал черный цвет, а вот кричащие цвета оказались в самом конце рейтинга, сообщает "Обозреватель".

Итак, по данным отчета наиболее популярными у покупателей являются автомобили черного и серого цветов. На долю первого приходится 26,9% от общего рынка, а серый занимает 19,5%. Если говорить о цене, то автомобили черного цвета в среднем на 9,5% дороже аналогичных моделей других цветов, а серые – на 9,7%. В реальном эквиваленте получается, что покупатели в среднем готовы переплачивать за черный или серый автомобиль примерно 2 тысячи евро. Кроме того, рекламное объявление о продаже черного или серого автомобиля получает в среднем 525 кликов, что на 17,5% больше, чем по рынку в целом, и на 19,2% больше, чем в прошлом году.

Для тех, кто хочет максимально дешево приобрести автомобиль предлагается возможность стать обладателем фиолетовой машины. При прочих равных такой экземпляр на 27,2% дешевле аналогов. На втором месте по этому показателю – серебристые авто (-25%), а третье место – у машин золотистого колера (-23,1%). Удивительно, но красные и синие оттенки также не в тренде, поэтому их стоимость на 11,5% и 9,8% ниже аналогов других цветов.

Но если вас совершенно не привлекает черный или серый цвет, и вы решили вопреки трендам выбрать автомобиль яркого цвета, аналитики предлагают присмотреться к желтым машинам, стоимость которых при последующей перепродаже в среднем на 13,3% выше аналогов.

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