Авто
07.09.2021, 13:30

Как цена б/у автомобиля зависит от цвета? Спойлер: красный цвет не в тренде

 
исследование популярного портала
Lamborghinid poes
Lamborghinid poes
Foto: Hendrik Osula
Популярный немецкий портал Mobile.de провел исследования на тему влияния цвета авто на его стоимость при перепродаже. Результаты оказались неожиданными.

Данные исследований были опубликованы на сайте компании. Традиционно фаворитом стал черный цвет, а вот кричащие цвета оказались в самом конце рейтинга, сообщает "Обозреватель".

Итак, по данным отчета наиболее популярными у покупателей являются автомобили черного и серого цветов. На долю первого приходится 26,9% от общего рынка, а серый занимает 19,5%. Если говорить о цене, то автомобили черного цвета в среднем на 9,5% дороже аналогичных моделей других цветов, а серые – на 9,7%. В реальном эквиваленте получается, что покупатели в среднем готовы переплачивать за черный или серый автомобиль примерно 2 тысячи евро. Кроме того, рекламное объявление о продаже черного или серого автомобиля получает в среднем 525 кликов, что на 17,5% больше, чем по рынку в целом, и на 19,2% больше, чем в прошлом году.

Для тех, кто хочет максимально дешево приобрести автомобиль предлагается возможность стать обладателем фиолетовой машины. При прочих равных такой экземпляр на 27,2% дешевле аналогов. На втором месте по этому показателю – серебристые авто (-25%), а третье место – у машин золотистого колера (-23,1%). Удивительно, но красные и синие оттенки также не в тренде, поэтому их стоимость на 11,5% и 9,8% ниже аналогов других цветов.

Но если вас совершенно не привлекает черный или серый цвет, и вы решили вопреки трендам выбрать автомобиль яркого цвета, аналитики предлагают присмотреться к желтым машинам, стоимость которых при последующей перепродаже в среднем на 13,3% выше аналогов.

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