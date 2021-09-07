Инспекторы окружающей среды спасли тысячи нелегально выловленных раков

При ловле раков следует учитывать также ограничения по минимальному размеру особи и дневной лимит: обладателю карточки рыболова в день разрешено вылавливать до 75 раков размером не менее 11 см в длину.

”Проверяя места ловли раков, инспекторы обнаружили более ста орудий лова без опознавательных признаков и начали десятки делопроизводств, также им удалось выпустить обратно в воду тысячи незаконно выловленных раков непосредственно перед началом периода размножения,” сообщил главный инспектор отдела развития живой природы и надзора за рыболовством Департамента окружающей среды Ааре Пай. ”Эти результаты еще не окончательные, поскольку делопроизводства только начались, и мы продолжаем осуществлять проверки мест ловли раков и во время запрета на ловлю,” добавил Пай.

Делопроизводства были начаты относительно ловли раков без разрешения или запрещенными методами, а также в водоемы были выпущены незаконно выловленные или слишком маленькие раки. ”Карточки рыболова и минимальные размеры нужны для того, чтобы держать под контролем количество вылавливаемых раков. Это число было установлено в сотрудничестве с учеными, чтобы сохранять численность раков на жизнеспособном уровне,” пояснил главный инспектор. ”В Эстонии существует порядка 300 мест обитания речного рака, однако из-за рачьей чумы и вмешательства чужеродных видов во многих из них численность речных раков очень мала. Тем большая нагрузка ложится на Сааремаа, Южную Эстонию и Харьюмаа, где раков еще пока достаточно. Зачастую это означает, что в данных регионах чаще встречается и браконьерство. В трех уездах были возбуждены уголовные дела в связи с крупномасштабным браконьерством,” рассказал Ааре Пай.