Травмы в новом парке Тондираба — случайность или недоработка строителей?(1)
В социальных сетях многие хвалят Таллинн за строительство парка Тондираба. В Ласнамяэ построили новые площадки для взрослых и детей, тем самым парк стал самым большим на территории столицы. Официальное открытие состоялось 29 августа. Естественно, в самом начале ажиотаж среди желающих погулять по новому месту больше, чем обычно. Некоторые родители уже пожаловались на небезопасность некоторых горок, кто-то споткнулся о поребрик и упал, другие недовольны обилием посетителей.
Открытие парка — большое достижение для города, а конкретно для Центристской партии. Возможно, чиновники поторопились с открытием пространства, а некоторые места еще не до конца успели доделать? Как ответили в Таллиннской пресс-службе RusDelfi, необходимый осмотр был завершен за 10 дней до перерезания красной ленты. "Все три крупных аттракциона были осмотрены специалистами в период с 9 по 19 августа, чтобы удостовериться, что они соответствуют требованиям. Осмотр проводился в присутствии заказчика — Таллиннского департамента коммунального хозяйства и окружающей среды, участвовали представители TPJ Inseneribüroo OÜ (надзор собственника), Tallinna Teede AS (строитель), а также Atix OÜ и Fixman OÜ, отвечавшие за поставку и установку игровых элементов. В результате произведенного осмотра были подписаны акты, где установщики игровых элементов подтвердили соответствие игровых элементов требованиям производителя и их готовность к эксплуатации", — ответила руководитель медиаслужбы Таллиннской городской канцелярии Кристина Россман.
19 августа состоялся осмотр всех остальных элементов парка, и было подтверждено соответствие требованиям элементов меньших игровых и спортивных площадок, строений, дорог, а также ограждений и ворот, утверждает Россман.
Из-за сверхпопулярности места город вынужден был привлечь охранную фирму для патрулирования парка, чтобы максимально снизить количество несчастных случаев. "Невольно из-за большой концентрации людей возникают проблемы, особенно на детских площадках, где одновременно играют десятки детей. Было несколько случаев, когда на место прибыла скорая помощь. В случае активных игр и экстремальных видов спорта маленькие травмы неизбежны, и нельзя винить в этом парк — скорее, это просто случайность", — ответили RusDelfi в Муниципальной полиции.
Как писал Rus.Postimees, за неделю из-за инцидентов в парке скорую пришлось вызывать четыре раза. Обращений с жалобами на организацию игровых площадок от скорой помощи, полиции или местных жителей городу не поступало.
"В парке на постоянной основе находятся смотрители парка, которые передвигаются на электросамокатах, обеспечено патрулирование МуПо, — продолжает пресс-служба города. — Работает видеонаблюдение. Так как за короткое время парк обрел большую популярность, да и погода способствует отдыху на свежем воздухе, очевидно возникла потребность в дополнительных ресурсах — специалистах, которые помогали бы обеспечивать безопасность и комфорт отдыхающих в парке горожан на огромной территории парка и особенно в местах точечного скопления людей. Именно для этого сейчас наняты дополнительные силы охранной фирмы. В дневное время там теперь также дежурит медик, который при необходимости сможет оказать первую помощь на территории парка. Кроме того, наши департаменты и Ласнамяэская районная управа также направляют в парк дополнительные силы, например, мобильных молодежных работников и тренеров, которые, кроме прочего, будут напоминать подросткам о необходимости надевать каски и, желательно, другие элементы защиты во время занятий экстремальными видами спорта, например, на памп-треке. Родителей детей помладше мы просим следить за своими малышами и помогать им освоиться в незнакомом месте, а также объяснять обычные правила безопасного поведения на детской площадке.
Понятно, что при большом скоплении людей могут случаться разного рода инциденты, но в наших общих силах предотвратить их даже при помощи простых правил вежливости: стоит чуть более внимательно относиться к тем, кто меньше и слабее; увидев, что кто-то из детей (или взрослых) может подвергать себя или окружающих опасности, мягко призвать его к порядку, а в более сложных случаях обратиться к сотрудникам, обеспечивающим безопасность на территории парка. Стоит также напомнить своим детям-подросткам, что при занятиях потенциально травмоопасными видами спорта следует обязательно использовать необходимые средства защиты".
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